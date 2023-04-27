Навчальні стрільби на Кіровоградщині: можливо буде чутно вибухи у Кременчуці
Сьогодні, 11:01
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Зберігайте спокій
Сьогодні, 27 квітня, у Кіровоградській області будуть проводитися навчальні стрільби. Про це повідомив
начальник КРВА Олег Лєднік.
Жителі деяких громад нашого району можуть також чути звуки вибухів.
– Прошу жителів взяти цю інформацію до уваги та зберігати спокій. Утримайтеся від коментарів та обговорення в соціальних мережах, месенджерах місць дислокації вибухів, – зазначив Олег Лєднік.
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