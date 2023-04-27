Як минула доба на Кременчуччині

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Про те, як минула доба у Кременчуцькому районі повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 26 квітня, о 9.30 поблизу села Чечелеве, у природному заповіднику Білецьківські плавні знайшли тіло чоловіка. Надзвичайники допомогли поліції доправитись до місця події.

Того ж дня, об 11.05, у Кременчуці, на вулиці Чумацький шлях надзвичайники змивали з дороги паливо-мастильні матеріали, які витекли із вантажівки.

А об 11.47, у Кременчуці, на кварталі 101, надзвичайники допомогли службам міста встановити прапор на непрацюючу електроопору.