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Руйнуються узбережжя: що відбувається з Пивихою, старим кладовищем та Градизьком сьогодні

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 335

Мирослав Носа розповів нам, що найбільших руйнувань зараз зазнає гора Пивиха 

На Кременчуччині шириться пост у Фейсбуці про те, що через великий рівень води в районі Градизька руйнується берег та старе кладовище, а звинувачують люди у цьому владу. Тож «Кременчуцький ТелеграфЪ» поговорив з головою Градизької територіальної громади Мирославом Юрійовичем Носою аби дізнатись, що відбувається та чи дійсно все так критично.

Як виявилось, ділянка села Мозоліївка, на якій розташоване старе кладовище, суміжна із водосховищем. У 2022 році там проводились роботи з берегоукріплення, тож ця ділянка укріплена дамбою, але через велику кількість води дамба руйнується.

– Якщо такий рівень води буде зберігатись і надалі, то є загроза того, що ця захисна споруда не виконуватиме свою функцію і вода буде мити далі берег з якого видно домовини померлих і давно похованих. Ми з комісією це бачили та обговорювали, область вже в курсі, – розповів Мирослав Носа.

Внаслідок повені велика частина дамби у межах Градизька також перестала виконувати свої функції й вода пішла поверхнею. Тоді відбулось підтоплення двох доріг, усіх рибоприймальних пунктів в затоці біля Нібулону та центрального пляжу. Також почала активніше руйнуватись ділянка населеного пункту, почалось руйнування берега над центральною дорогою на вулиці Гвардійській. 

– До речі, у нас є два місточки, де затока заходить в населений пункт, там ми укріпили господарським способом, – розповів Мирослав Носа. 

Проте найбільших руйнувань зазнає саме гора Пивиха. Там дерева та узбережжя падають і донині, вода знаходиться впритул до гори, навіть зараз, коли рівень води зменшився. Всі ремонтні роботи будуть тільки після війни. Адже рівень води будуть тримати у максимально критичній відмітці, через загрозу ракетних обстрілів та можливу потребу в екстреному виготовленні електроенергії. 

– Поки, що при такому рівні води хороших перспектив для берегоукріплення немає, – говорить Мирослав Носа.

На сьогодні загроза не така серйозна, поки немає шторму. 

– Як тільки буде північно-західний вітер, він автоматично підніме рівень води. У нас на силу вітру 15 м/с вода підіймається на 15-20 м і додатково хвиля. Саме в такі штормові вітри відбувається руйнування цих самих захисник споруд і це загроза для Шушвавіліївської дамби, – розповів Мирослав Носа.

Проте Мирослав Носа заспокоїв. За його словами, домівок це не торкнеться, вони знаходяться трохи вище. Підтопить дві дороги до рибоприймальних пунктів, які зараз перебувають на паузі через нерест, змиє дамби й суттєво знищить берегову лінію.

– Як свідчить попередній рік, у таких випадках підтоплення сільськогосподарських територій буде, а до будинків вода не підійде, – зазначив Мирослав Носа. 
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Автор: Дарія Згура
Теги: Пивиха водосховище
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