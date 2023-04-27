Родинам загиблих захисників з Кременчуччини вручили державні нагороди

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На засіданні сесії Горішньоплавнівської міської ради родинам загиблих захисників України вручили нагороди. Нагороди 18 квітня вручив старший офіцер відділення обліку мобілізаційної роботи Першого відділу Кременчуцького РТЦК та СП Дмитро Бондар.

Вручили орден родині Олександра Васильовича Вільчинського орден «За мужність» ІІІ ступеня (Указ Президента України №261/2022 від 18 квітня 2022 року). Олександр Вільчинський загинув 23 липня 2022 року.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Указом Президента України (№753/2022 від 7 листопада 2022 року) нагороджено Артема Анатолійовича Дмитрієнка медаллю «Захиснику Вітчизни», яку вручили родині загиблого. Артем Дмитрієнко загинув 10 лютого 2023 року.