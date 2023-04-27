Влітку ПФУ проведе індексацію та перерахує пенсії окремим категоріям пенсіонерів

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 568

Пенсійний фонд України з 1-го квітня провів перерахунок пенсій для тих пенсіонерів, які продовжують працювати та накопичили додаткові 24 місяці страхового стажу. Отримати доплати зможуть пенсіонери, які мають не менше 35 років стажу. Розмір доплати буде залежати від розміру заробітної плати.

Проте, отримати надбавку пенсіонери зможуть лише у червні й одразу за три місяці — за червень, травень та квітень.

Про це нагадали у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Причиною такої затримки у ПФУ називають спеціальний механізм перерахунку. Необхідні дані про сплачені внески із заробітних плат у поточному році надходять до Пенсійного фонду із деяким запізненням.

Окрім того, з 1 липня пенсії проіндексують для державних службовців, наукових працівників, працівників органів місцевого самоврядування.

Хоч розмір індексації визначений у 19,7%, однак сума підвищення у грошовому еквіваленті для кожного пенсіонера буде різна. Це залежить від рівня розрахункової пенсії без надбавок та попередніх індексацій: чим вона вища, тим більше буде підвищення. Тож державні службовці та науковці матимуть різну суму надбавки після індексації.

Нагадаємо, що за підсумком березневої індексації у понад 10 млн пенсіонерів виплати були підвищені майже на 20%. У середньому сума підвищення становила близько 600 грн. А діапазон підвищення – від 100 до 1500 грн. Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5200 грн.