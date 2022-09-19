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Кременчук, Надзвичайні новини

Дорогу з Кременчука на Власівку відремонтують, а ремонт інших доріг у районі залежить від ОТГ

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 260

 

На ремонт дороги до Власівки виділили 2 млн грн

Найближчим часом розпочнеться ремонт дороги з Кременчука до Власівки.

Про це нагадав начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Ямковий ремонт дороги проведуть до настання холодів. На окремих ділянках  дорожнє полотно замінять повністю. За ініціативи Кременчуцької районної військової адміністрації керівник Полтавської ОВА вирішив питання фінансування цих робіт. З обласного бюджету на це виділено 2 млн грн, — пояснив Олег Лєднік.

Керівнику Кременчуцької РВА на брифінгу поставили питання від нашого читача стосовно ремонту дороги з Майбородівки до Рублівки й далі до Хоролу.

— Їхати цією дорогою не можливо, приходиться об'їжджати через Кременчук, — написав читач.

Олег Лєднік пояснив, що стан доріг та їх ремонт багато у чому залежить від ставлення до цієї проблеми керівництва територіальної громади.

— У Глобинській та Семенівській ОТГ цього року багато доріг відремонтовано. Громади виділили кошти на ремонти. Громадянам треба піднімати ці питання насамперед у своїх громадах. Щодо стану дороги на Власівку було багато звернень від людей, підприємств та депутатів. А по друге – у нас воєнний стан і у витрачанні коштів бюджету є свої пріоритети. Щось ремонтується у першу чергу, щось у другу чи третю. Дорога на Власівку має важливе значення, тому її ремонт проводиться у першу чергу, — додав очільник РВА.

Нагадаємо, 14 вересня під час брифінгу начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що він підписав розпорядження про виділення 2 млн грн на ремонт ділянки дороги з Кременчука до Власівки і його розпочнуть найближчим часом. Лунін також висловив сподівання, що Світловодська громада долучиться до ремонту цієї дороги зі свого боку.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА ремонт доріг Власівка
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