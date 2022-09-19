Дорогу з Кременчука на Власівку відремонтують, а ремонт інших доріг у районі залежить від ОТГ

Найближчим часом розпочнеться ремонт дороги з Кременчука до Власівки.
Про це нагадав начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Керівнику Кременчуцької РВА на брифінгу поставили питання від нашого читача стосовно ремонту дороги з Майбородівки до Рублівки й далі до Хоролу.
Олег Лєднік пояснив, що стан доріг та їх ремонт багато у чому залежить від ставлення до цієї проблеми керівництва територіальної громади.
Нагадаємо, 14 вересня під час брифінгу начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що він підписав розпорядження про виділення 2 млн грн на ремонт ділянки дороги з Кременчука до Власівки і його розпочнуть найближчим часом. Лунін також висловив сподівання, що Світловодська громада долучиться до ремонту цієї дороги зі свого боку.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер