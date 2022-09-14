У Полтавській ОВА пообіцяли найближчим часом почати ремонт дороги на Власівку

Сьогодні, 20:32 Переглядів: 255

«Доброго дня. Будь-ласка опублікуйте пост про дорогу Кременчук — Власівка. Це жах. Кожного року роблю ходову. Колеса побиті вже. Рульове розбито. Я вже в ярості. Нікому немає діла до цієї ділянки дороги. Знайдіть будь-ласка хто відповідає за цю ділянку дороги», — написав наш читач.

Такі скарги вже надходили раніше до обласної адміністрації. Скаржились на стан цієї дороги навіть військові.

Сьогодні під час брифінгу начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що ремонт цієї ділянки дороги розпочнуть найближчим часом.

«Днями я підписав розпорядження про виділення 2 млн гривень на ремонт ділянки цієї дороги, найближчим часом агентство місцевих доріг розпочне там роботи», - сказав він.

Лунін також висловив сподівання, що Світловодська громада також долучиться до ремонту цієї дороги зі свого боку.

Ось чому не ремонтують «убиту» дорогу Кременчук-Власівка

Неподалёку от Кременчуга продолжается игра в дорожный «тетрис»

Фото — 2019 року, проте відтоді ситуація лише погіршилася.