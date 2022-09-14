У Кременчуці проводять майстер-класи для маленьких кременчужан та переселенців (фото)

У приміщенні Молодіжного парламенту Кременчука тривають майстер-класи для маленьких кременчужан і переселенців. Про це повідомили в Telegram-каналі цієї громадської організації.
Під час останніх творчих занять Світлана Пищита навчала діток робити листівки до Дня народження у техніці «скрапбукінг», а також декорувати дерев'яні дощечки у техніці «Декупаж» (кракелюр).
Слідкувати за анонсами майбутніх майстер-класів можна тут.
Нагадуємо, що 16 вересня у приміщенні Молодіжного парламенту Кременчука відбудеться настільна ігротека.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер