Ось чому не ремонтують «убиту» дорогу Кременчук-Власівка

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 291 Коментарів: 1

Агентство місцевих доріг Полтавської області не може підбити підсумки тендеру на поточний та середній ремонт автодороги Кременчук-Власівка. Тендер заблокував Антимонопольний комітет. Про це сьогодні, 2 серпня, повідомив Олег Басан, керівник Агентство місцевих доріг на нараді в Полтавській облдержадміністрації.

Агентство не згодне з рішенням АМКУ — і оскаржує його в суді.

- Сподіваємося, що буде позитивне рішення, і ми розпочнемо ремонт цієї ділянки дороги, - каже Олег Басан.

За даними Prozorro, тендер на ремонт дороги Кременчук-Власівка (окремими ділянками) був оголошений 16 грудня минулого року. Очікувана сума закупівлі — 55 млн грн, тож оголошена процедура відкритих торгів з публікацією англійською мовою, яка передбачає етап прекваліфікації — попередньої оцінки тендерних пропозицій. На тендер подало заявки 7 учасників, із них лише 3 були допущені до аукціону, а пропозиції чотирьох були відхилені на етапі преквалафікації через недоліки в документації.

Аукціон був запланований на 28 квітня. Проте не відбувся — почали скаржитися дискваліфіковані учасники торгів, і один із них — ТОВ «Данко» — домігся рішення АМКУ на свою користь. Антимонопольний комітет зобов'язав ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» скасувати рішення про відхилення тендерної пропозиції ТОВ «Данко». У зв'язку з цим тендер і було заблоковано. Як уже сказано, замовник оскаржив рішення АМКУ у суді.

За даним аналітичної системи YouControl, яка агрегує дані з державних реєстрів. ТОВ «Данко» зареєстроване в Києві, має вік 17 років, основний вид діяльності — будівництво доріг та автострад. Кінцевим бенефіціарним власником є мешканець м. Макіївка Донецької області Чумак Денис Вікторович.