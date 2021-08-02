«Прошу вибачення, що не виправдав надії», - борець Ленур Теміров поступився у боротьбі за бронзу Олімпіади

Кримський татарин Ленур Теміров, який представляє Крим та Кременчук, поступився у боротьбі за «бронзу» Олімпійських іграх.
Наш спортсмен вдало стартував у категорії до 60 кг. Ленур Теміров у першій сутичці впевнено переміг віцечемпіона світу Ельмурата Тасмурадова з Узбекистану (5:0) та був сильніший за вірмена Армена Мелікяна (8:4). На жаль, на шляху до фіналу українця зупинив представник Японії, дворазовий чемпіон світу Кенітіро Фуміта.
Сутичка проти Фуміти розпочалася для Темірова з втраченого очка - японець виглядав активніше і заробив очко. Проте у партері українець втримався і не дозволив супернику збільшити перевагу - перший період закінчився з результатом 1:0. Теміров краще розпочав другий період, здобувши очко за активність. Проте згодом Фуміта заробив по два очки за вдалі захоплення, збільшивши перевагу до чотирьох очок. У підсумку Ленур Теміров поступився Фуміті з результатом 1:5.
Сьогодні, 2 серпня, Ленур Теміров поступився у бронзовому фіналі Олімпійських ігор в Токіо. Попри активність та наполегливість Ленура у сутичці проти представника Китаю Валіхана Сайліке, спортивна удача була все ж на боці останнього.
Українцю вдалося здобути бал у першому періоді, проте представник Китаю все ж зрівняв рахунок. Не зважаючи на атаки та перекат, що провів Теміров, далі йому не вдалося отримати балів. І оскільки останнім оцінку заробив суперник - саме він й здобув перемогу.
Ленур Теміров має в особистому активі нагороди європейської та світової першості, був учасником Олімпійських ігор в Лондоні- 2012.