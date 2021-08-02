«Прошу вибачення, що не виправдав надії», - борець Ленур Теміров поступився у боротьбі за бронзу Олімпіади

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 444

Кримський татарин Ленур Теміров, який представляє Крим та Кременчук, поступився у боротьбі за «бронзу» Олімпійських іграх.

Наш спортсмен вдало стартував у категорії до 60 кг. Ленур Теміров у першій сутичці впевнено переміг віцечемпіона світу Ельмурата Тасмурадова з Узбекистану (5:0) та був сильніший за вірмена Армена Мелікяна (8:4). На жаль, на шляху до фіналу українця зупинив представник Японії, дворазовий чемпіон світу Кенітіро Фуміта.

Сутичка проти Фуміти розпочалася для Темірова з втраченого очка - японець виглядав активніше і заробив очко. Проте у партері українець втримався і не дозволив супернику збільшити перевагу - перший період закінчився з результатом 1:0. Теміров краще розпочав другий період, здобувши очко за активність. Проте згодом Фуміта заробив по два очки за вдалі захоплення, збільшивши перевагу до чотирьох очок. У підсумку Ленур Теміров поступився Фуміті з результатом 1:5.

- Було дійсно дуже важко. Мені дуже прикро, що не вдалося пройти до фіналу. Але ми не зупиняємося, не опускаємо руки і будемо наполегливо готуватися до бронзової сутички. Щиро дякую всім українцям та моїй родині за підтримку. За свою спортивну кар’єру я ніколи не пошкодував, що займаюся греко-римською боротьбою, бо вона в моєму житті дала все, що в мене, - поділився Ленур Теміров одразу після сутички з японцем.

Сьогодні, 2 серпня, Ленур Теміров поступився у бронзовому фіналі Олімпійських ігор в Токіо. Попри активність та наполегливість Ленура у сутичці проти представника Китаю Валіхана Сайліке, спортивна удача була все ж на боці останнього.

Українцю вдалося здобути бал у першому періоді, проте представник Китаю все ж зрівняв рахунок. Не зважаючи на атаки та перекат, що провів Теміров, далі йому не вдалося отримати балів. І оскільки останнім оцінку заробив суперник - саме він й здобув перемогу.

- У такій сутичці, коли йде рівна боротьба, - важко боротися. І на останніх секундах зробити якусь технічну дію, щоб забрати перевагу - складно. Дуже прикро, що не вдалося здобути нагороду та прошу вибачення, що не зміг виправдати надії вболівальників, але я щиро вдячний за їх підтримку. Втім не шкодую, що приїхав до Токіо. Гордий захищати честь України, - наголосив Ленур Теміров по завершенню виступу.

Ленур Теміров має в особистому активі нагороди європейської та світової першості, був учасником Олімпійських ігор в Лондоні- 2012.