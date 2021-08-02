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У Кременчуцькому районі велосипедист помер під колесами потяга

Сьогодні, 15:17 Переглядів: 860

 

Чоловік загинув на місці події

2 серпня, близько 12.00, на станції «Крюків-на-Дніпрі» (269 кілометр залізничної колії), поблизу села Маламівка вантажний потяг збив велосипедиста (особа чоловіка встановлюється), який рухався залізничною колією. Чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

 

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, якщо вони спричинили загибель людини) Кримінального кодексу України.

Слідчо-оперативна група відділення поліції 2 Кременчуцького районного управління встановлює обставини події.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: збив потяг
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