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Космос та дерево життя: художник Сергій Брильов поповнив цікаві місця на правобережжі

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 407

 

Один з них в історічному місці Крюкова

Кременчуцький художник Сергій Брильов за місяць створив два цікавих графіті на різну тематику. На початку липня у Крюкові на вулиці Івана Приходька, 67 з'явилося дерево життя з червоними квітами і птахами на білому фоні. 

 

 

У Крюківському парку на Krukiv Park Fest, 31 липня, Сергій Брильов разом з дітьми створив картину з космонавтом. 

- Знаєте, яке щастя подарувати дітям свято? Коли маленькі рученята тягнуться до балончиків з фарбою, відривають клійку стрічку, підтримують трафарет разом з дорослими та все це ще й з яскравим полум'ям у очах! А як приємно було, коли наприкінці вечора один хлопчик, що теж приймав участь у створенні картини, сказав що я був гарним вчителем сьогодні, й йому сподобалося і коли буде ще проводитися таке, - поділився враженнями Сергій Брильов. 

Організатори фестивалю планують віддати картину на благодійність.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: Сергій Брильов мурал графіті космос
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