На Лубенщині чоловік досмерті забив знайомого

29-го липня, близько 21.00, у приватному будинку в селі Залужне, Лубенського району поліцейські виявили 72-річного чоловіка із проникаючою колотою раною тулуба та численними забоями. Потерпілого одразу госпіталізували до місцевої лікарні. На жаль, невдовзі від отриманих травм чоловік помер. Про це повідомила пресслужба поліції.
За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, слідчий вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України.
Слідчі з’ясовують всі обставини події. Триває досудове розслідування. У разі доведення вини судом, фігуранту загрожує до 10-ти років позбавлення волі.