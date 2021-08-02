На Лубенщині чоловік досмерті забив знайомого

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Той помер у лікарні

29-го липня, близько 21.00, у приватному будинку в селі Залужне, Лубенського району поліцейські виявили 72-річного чоловіка із проникаючою колотою раною тулуба та численними забоями. Потерпілого одразу госпіталізували до місцевої лікарні. На жаль, невдовзі від отриманих травм чоловік помер. Про це повідомила пресслужба поліції.

- У ході проведення першочергових оперативно-розшукових та слідчих заходів, особу підозрюваного невдовзі встановили. Ним виявився 57-річний мешканець с. Круподеринці. На часі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 діб, - розповів Дмитро Майборода, начальник Лубенського районного відділу поліції.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, слідчий вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України.

Слідчі з’ясовують всі обставини події. Триває досудове розслідування. У разі доведення вини судом, фігуранту загрожує до 10-ти років позбавлення волі.