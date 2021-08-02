У Кременчуці відбулися змагання з городків пам’яті М.М.Баки

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 279

З 23 до 26 липня у Кременчуці відбулися ІХ літні Всеукраїнські ігри з городкового спорту ветеранів спорту пам’яті М.М.Баки. Змагання відбулися на городкових майданчиках Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського.

У змаганнях взяли участь 29 спортсменів з 8 регіонів: Вінницької, Донецької, Закарпатської, Луганської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської областей та Києва.

В особистому заліку ветерани змагались у трьох вікових групах: 55-64 роки, 65-74 роки та 75 і старші.

У першій віковій групі перемогу здобув заслужений майстер спорту Володимир Євтушенко з Києва, на другому заслужений майстер спорту Анатолій Телятніков з Вінницької області і на третьому майстер спорту Валентин Бутенко з Полтавської області.

У другій віковій групі переміг МС Валентин Валентович, а другим був Микола Мельник – обидва з Луганської області. Третє місце виборов почесний майстер спорту Валерій Колосов з Києва.

В досить напруженій боротьбі проходили змагання у третій віковій групі. Витримавши натиск суперників і здобув перемогу МС Юрій Пантюхін з Львівської області, а друге і третє місця посіли майстри спорту з команди Полтавської області Володимир Соловйов та Валентин Мишенков.

У загальнокомандному заліку перемогу здобула команда Луганської області, на другому місці команда м. Києва, а на третьому Львівської області.

Серед регіонів в трьох групах області посіли місця у такому порядку:

Перша група – Луганська, м. Києв, Львівська та Донецька

Друга група – Полтавська, Вінницька

Третя група – Закарпатська, Кіровоградська

Необхідно відмітити що найстаршим учасником змагань був 87 річний полтавчанин Валентин Мишенков, який посів третє місце у третій групі вигравши у декількох молодих за віком спортсменів. За відданість городковому спорту йому вручили почесну грамоту та грошову винагороду.

Змагання пройшли на добре підготовлених майданчиках та на високому рівні і дружній атмосфері. Приємно, що учасники – призери змагань показали високі спортивні результати у всіх вікових групах.