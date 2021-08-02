На Полтавщині Mazda влетіла у відбійник: пасажирка у лікарні

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 442 Коментарів: 1

2 серпня, близько 9.40, на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський», поблизу села Велика Круча, Пирятинської тергромади, сталася ДТП. Про це повідомляє пресслужба поліції.

За попередньою інформацією, 64-річний водій автомобіля Mazda в'їхав у відбійник. У результаті ДТП травмувалася 66-річна пасажирка, її доставили до місцевої лікарні.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює обставини та причини ДТП.