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Надзвичайні новини

На Полтавщині Mazda влетіла у відбійник: пасажирка у лікарні

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 442 Коментарів: 1

 

Поліція встановлює обставини та причини ДТП

2 серпня, близько 9.40, на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський», поблизу села Велика Круча, Пирятинської тергромади, сталася ДТП. Про це повідомляє пресслужба поліції.

За попередньою інформацією, 64-річний водій автомобіля Mazda в'їхав у відбійник. У результаті ДТП травмувалася 66-річна пасажирка, її доставили до місцевої лікарні.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює обставини та причини ДТП.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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Коментарі: 1

599
shtai:
Сьогодні, 16:20

Там принимаю круглосуточно и без выходных, не нужно так торопиться.


1 0

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