Відсьогодні в Україні заборонили акустичне насильство у громадському транспорті

Сьогодні, 19:35 Переглядів: 309 Коментарів: 2

Водії та пасажири більше не мають права відтворювати музику, фільми, радіопрограми у салоні

Сьогодні, 7 жовтня, набирає чинності Закон України 2310-IX, який забороняє акустичне насильство – вмикати музику в громадському транспорті.

У пояснювальній записці йдеться про те, що практика трансляції в салонах громадського транспорту голосних звуків – музики, фільмів, радіопрограм тощо – набула масового поширення і створює дискомфорт для багатьох пасажирів.

Особливо гострою ця проблема є на автомобільному пасажирському транспорті всіх видів. Пасажири змушені упродовж поїздки, іноді багатогодинної, слухати нав’язливі звуки, яких вони не замовляли. Така ситуація є неприпустимою і порушує природне право людей на власний приватний простір і тишу.

Крім того, протести проти акустичного насильства, суперечки про мову, жанр, зміст аудіовізуального продукту, що транслюється в салоні, призводять до конфліктів пасажирів з водіями чи між собою. Такий стан справ негативно впливає на дотримання прав людини, громадське здоров’я та безпеку у транспорті.

Тож відтепер водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток не можна «відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку». Заборона поширюється як на міський транспорт, так і на приміський, міжміський, міжнародні маршрути. Музику чи фільми можна транслювати на індивідуальні навушники пасажирів.

Заборона на шум стосується не лише керманичів, але й самих пасажирів: водій має право висадити порушників тиші.

Під час нерегулярних перевезень, а також у таксі, транслювати музику в салоні можна за згодою всіх пасажирів.