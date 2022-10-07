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Кременчук, Полтавщина

У жовтні понад 80 тис. жителів Полтавщини отримають державну соцдопомогу

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 58

 

Кому розраховувати на свою частку з 178,7 млн грн

У жовтні 80,9 тис. жителів Полтавщини мають своєчасно отримати державну соціальну допомогу на загальну суму 178,7 млн грн. Про це повідомила Людмила Корнієнко, директорка департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної військової адміністрації.

Державну соцдопомогу виплатять отримувачам:

  • щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею;
  • державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, допомоги при народженні дитини, допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги при усиновленні дитини, допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, яким не встановлено інвалідності;
  • державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
  • державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію;
  • державної соціальної допомоги на догляд;
  • тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;
  • тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;
  • допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
  • щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку;
  • державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства;
  • державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
  • оплати послуг патронатного вихователя, виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя;
  • відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»;
  • грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

У цьому місяці виплати державної соціальної допомоги мають бути проводитися:

  • 6-7 жовтня — на рахунки, відкриті в установі уповноваженого банку;
  • 7-25 жовтня — через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» за місцем проживання, відповідно до графіків доставок.

Раніше ми писали, що члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України адресно отримають по 3 тисячі гривень.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: допомога виплати Департамент соціального захисту населення Полтавська ОВА
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