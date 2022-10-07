У Кременчуцькому районі тривають жнива пізніх зернових та посів озимих культур

У Кременчуцькому районі триває збір пізніх зернових та посів озимих сільськогосподарських культур. Жнива та сівба проходить з деякими затримками, що пояснюється складними погодними умовами.
Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.
За його словами, наразі зібрано вражай сої з 55% засіяних площ. Середня врожайність складає 26,5 ц/га.
Соняшник аграрії зібрали вже з 43% площ при середній врожайності 23,3 ц/га. Просо зібрали з 71% засіяних площ, а гречки — з 68%. Їх врожайність склала відповідно 31,3 ц/га та 17,8 ц/га. Збір кукурудзи тільки розпочався.
Одночасно аграрії району сіють озимі культури. Станом на 7 жовтня вже засіяно 96% площ, запланованих під ріпак, 48% — під пшеницю, 41% — під жито та 28% ячменю.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер