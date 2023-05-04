Ухвалені законопроєкти щодо реформи роботи військово-лікарських комісій: що зміниться

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ВЛК будуть створені при цивільних закладах охорони здоров’я та спрощено порядок оформлення довідки про обставини отримання поранення

Верховна Рада України у вівторок, 2 травня, ухвалила два законопроєкти щодо удосконалення роботи військово-лікарських комісій (ВЛК).

У законопроєкті № 9154 передбачається, що ВЛК можна створювати не тільки при територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки (ред. — колишні військкомати) та закладах охорони здоров'я сектору безпеки та оборони, а ще й при державних та комунальних закладах охорони здоров'я.

— Ми вже почали розширення кількості ВЛК по країні. Тепер маємо законодавчу основу для створення додаткових військово-лікарських комісій на базі цивільних медичних закладів. Це усуне черги та покращить доступність процесу для наших військових, — заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після ухвалення законопроєкту № 9154.

А у законопроєкті № 9158 вносяться зміни до Статут внутрішньої служби ЗСУ щодо удосконалення питань оформлення документів та лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану. Ними зокрема змінюються обов’язки начальника медичної служби бригади та визначено нові підстави для видачі начальником медслужби військової частини довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) — після проведення службового чи спеціального розслідування, як це є зараз, або ж без проведення такого розслідування — на підставі рапорту командира підрозділу.

Таким чином буде спрощено порядок оформлення довідки про обставини отримання поранення (контузії, травмування), яка необхідна для затвердження висновку ВЛК чи пов’язане поранення, контузія, травмування з виконанням службових обов’язків або з захистом держави. Від цього залежить розмір грошової виплати за поранення чи травмування та можливість надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Також буде запроваджено механізм направлення медичних та інших документів до військового закладу охорони здоров'я або територіального центру комплектування і соціальної підтримки, а також до військової частини територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Зокрема, цей закон дозволить впровадити електронний документообіг між військовою частиною та територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки.