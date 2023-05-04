Ухвалені законопроєкти щодо реформи роботи військово-лікарських комісій: що зміниться

Лариса Гориславець
Право на освіту під час війни, або чому батькам так болить відсутність укриттів?
Микола Корецький
Діти з особливими потребами отримали великодні вітання та підтримку
Богдан Лазоренко
Як Малецький знищував культуру в Кременчуці та що стало з приміщеннями бібліотек?
Лариса Гориславець
Скоро Великдень. Що це для нас сьогодні: традиція, віра чи політичне питання?
Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Кременчук, Здоров'я, Війна

Ухвалені законопроєкти щодо реформи роботи військово-лікарських комісій: що зміниться

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 517

 

ВЛК будуть створені при цивільних закладах охорони здоров’я та спрощено порядок оформлення довідки про обставини отримання поранення

Верховна Рада України у вівторок, 2 травня, ухвалила два законопроєкти щодо удосконалення роботи військово-лікарських комісій (ВЛК).

У законопроєкті № 9154 передбачається, що ВЛК можна створювати не тільки при територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки (ред. колишні військкомати) та закладах охорони здоров'я сектору безпеки та оборони, а ще й при державних та комунальних закладах охорони здоров'я.

Ми вже почали розширення кількості ВЛК по країні. Тепер маємо законодавчу основу для створення додаткових військово-лікарських комісій на базі цивільних медичних закладів. Це усуне черги та покращить доступність процесу для наших військових, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після ухвалення законопроєкту № 9154.

А у законопроєкті № 9158 вносяться зміни до Статут внутрішньої служби ЗСУ щодо удосконалення питань оформлення документів та лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану. Ними зокрема змінюються обов’язки начальника медичної служби бригади та визначено нові підстави для видачі начальником медслужби військової частини довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) після проведення службового чи спеціального розслідування, як це є зараз, або ж без проведення такого розслідування на підставі рапорту командира підрозділу.

Таким чином буде спрощено порядок оформлення довідки про обставини отримання поранення (контузії, травмування), яка необхідна для затвердження висновку ВЛК чи пов’язане поранення, контузія, травмування з виконанням службових обов’язків або з захистом держави. Від цього залежить розмір грошової виплати за поранення чи травмування та можливість надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Також буде запроваджено механізм направлення медичних та інших документів до військового закладу охорони здоров'я або територіального центру комплектування і соціальної підтримки, а також до військової частини територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Зокрема, цей закон дозволить впровадити електронний документообіг між військовою частиною та територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: законопроєкт Верховна Рада ВЛК поранені медичні заклади
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 16 від 20 квітня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 15 від 13 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 14 від 6 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 13 від 30 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх