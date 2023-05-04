104 млн грн отримає Полтавщина на закупівлю шкільних автобусів й облаштування укриттів

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 223

Близько 49 млн грн отримає Полтавщина на придбання шкільних автобусів та майже 55 млн грн – на будівництво, реконструкцію й капремонт укриттів у школах. Як сповістив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, субвенцію з державного бюджету нещодавно розподілив уряд.

Закуповуватимуть транспорт й облаштовуватимуть захисні споруди спільно з громадами, за умов співфінансування з місцевих бюджетів.

Частину автобусів ще на початку повномасштабної війни передали військовим, тож питання шкільного транспорту актуальне. Якісні укриття дозволять відновити очне навчання тим закладам освіти, які ще цього не зробили, – повідомив пан Лунін.