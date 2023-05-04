104 млн грн отримає Полтавщина на закупівлю шкільних автобусів й облаштування укриттів

Близько 49 млн грн отримає Полтавщина на придбання шкільних автобусів та майже 55 млн грн – на будівництво, реконструкцію й капремонт укриттів у школах. Як сповістив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, субвенцію з державного бюджету нещодавно розподілив уряд.
Закуповуватимуть транспорт й облаштовуватимуть захисні споруди спільно з громадами, за умов співфінансування з місцевих бюджетів.
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