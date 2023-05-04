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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині сталась смертельна ДТП

Сьогодні, 11:55 Переглядів: 1 116 Коментарів: 1

Загинув 33-річний водій легковика

Сьогодні, 4 травня, близько 8.30, поблизу Решетилівки Полтавського району, на 297 кілометрі автодороги Київ - Харків - Довжанський сталась ДТП. Про це повідомили у Полтавському райуправлінні поліції.

Попередньо, автомобіль Toyota RAV4, яким керував 33-річний полтавець, зіткнувся із вантажним автомобілем КрАЗ, який стояв на узбіччі дороги. Внаслідок ДТП водій легковика помер у кареті швидкої.

За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі з'ясовують обставини події.

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Автор: Дарія Згура
Теги: ДТП смертельна ДТП Полтавщина Решетилівка
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Коментарі: 1

103
KSV:
Сьогодні, 12:41

Судя с открывшейся двери - водительская кретка целая, не жали-б ремни, возможно и выжил, хотя против краза тяжело спорить, мож ремни и не жали, с одного фото этого не видно.


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