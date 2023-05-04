Як минула доба на Кременчуччині: 7 домашніх насильств

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Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла відносно спокійно. Загалом за добу надзвичайники лише один раз виїхали на виклик. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 3 травня, о 20.33, у Кременчуці, у проїзді Ополченському, сталась пожежа у житловому будинку. Пожежу загасила 15 державна пожежно-рятувальна частина.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом доби громадяни 7 разів викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів.

Також на 7 осіб склали адміністративний протокол за домашнє насильство.



