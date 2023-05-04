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Валюта почала дорожчати: де в Кременчуці вигідніше її обмінювати 4-го травня

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 327

 

Долар, євро та злотий сьогодні подорожчали

У четвер, 4-го травня, Національний банк України підвищив офіційний курс євро у порівнянні з вчорашнім днем на 27 копійок (учора понизив на 17 копійок). Курс польського злотого також підвищився – на 5 копійок, а офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Готівковий курс долара, євро та злотого на це відреагував також подорожчанням валюти. Курс долара у банках майже не змінився, а курс євро підвищився на 5-25 копійок.

Сьогодні у відділеннях банків у Кременчуці:

Долар США 

  • купують - по 36,90 — 37,60 грн,
  • продають - по 37,60 — 38,20 грн.

Найвигідніший курс здачі – в Індустріалбанку (37,60 грн за $1).

Найвигідніший курс купівлі - у ПриватБанку (37,60 грн за $1).

Варто зазначити, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу.

Євро 

  • купують - по 40,60 — 41,25 грн,
  • продають - по 41,55 — 41,95 грн.

Найвигідніший курс здачі – в Укрексімбанку (41,25 грн).

Найвигідніший курс купівлі – у Правекс Банку (41,55 грн).

Злотий 

  • купують по 8,50 — 8,80 грн,
  • продають - по 9,00 — 9,30 грн.

Найвигідніше курс здачі – у Креди Агріколь Банку (8,80 грн).

Найвигідніший курс купівлі – у Полтава-Банку та Ідея Банку (9,00 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів

+380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті,  якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

 

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:

https://t.me/obmenopt

Курс валют НБУ на 4.05.2023 року:

  • долар - 36,5686 грн (курс не змінився);
  • євро – 40,37 грн (вчора був 40,10 грн);
  • злотий – 8,81 грн (вчора був 8,76 грн).
Наскільки подешевшали долар та євро і де в Кременчуці найвигідніше обмінювати валюту 3-го травня
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Автор: Віктор Крук
Теги: курс валют обмін валюти обмінник банки долар євро злотий
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