Валюта почала дорожчати: де в Кременчуці вигідніше її обмінювати 4-го травня

У четвер, 4-го травня, Національний банк України підвищив офіційний курс євро у порівнянні з вчорашнім днем на 27 копійок (учора понизив на 17 копійок). Курс польського злотого також підвищився – на 5 копійок, а офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.
Готівковий курс долара, євро та злотого на це відреагував також подорожчанням валюти. Курс долара у банках майже не змінився, а курс євро підвищився на 5-25 копійок.
Сьогодні у відділеннях банків у Кременчуці:
Долар США
Найвигідніший курс здачі – в Індустріалбанку (37,60 грн за $1).
Найвигідніший курс купівлі - у ПриватБанку (37,60 грн за $1).
Варто зазначити, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу.
Євро
Найвигідніший курс здачі – в Укрексімбанку (41,25 грн).
Найвигідніший курс купівлі – у Правекс Банку (41,55 грн).
Злотий
Найвигідніше курс здачі – у Креди Агріколь Банку (8,80 грн).
Найвигідніший курс купівлі – у Полтава-Банку та Ідея Банку (9,00 грн).
Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.
Де найвигідніший курс?
Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.
Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів
+380987080768, +380953009208.
Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.
Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.
В обміннику, крім вигідного обміну можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!
КУРСИ АКТУАЛЬНІ
Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:
Курс валют НБУ на 4.05.2023 року:
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