Сьогодні вночі у Кременчуці двічі загорівся будинок

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Вчора, 3 травня, о 20.33, у Кременчуці, у проїзді Ополченському сталась пожежа у житловій кімнаті будинку. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС.

Пожежу ліквідували о 21.26 на площі 6 м кв. Вогонь знищив два дерев’яні ліжка, два матраци, одне дерев’яне вікно, а також пошкодив оздоблення стін та стелі двох житлових кімнат. Від повного знищення полум'ям будинок врятували.

Травмованих та загиблих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Після цього, вночі, 4 травня, о 5.30 у житловій кімнаті будинку знову виникла пожежа. Цього разу її ліквідували о 7.22 на площі 30 м кв. Вогонь знищив три пластикові вікна, дерев’яне перекриття на площі 8 м кв., дерев’яний стіл, пральну машину та речі, які були у вжитку. Також пошкодив міжкімнатні дерев’яні двері, оздоблення стін та стелі на площі 30 м кв., перекриття на площі 30 м кв. та холодильник. Від повного знищення вогнем будинок врятували.

Травмованих та загиблих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.