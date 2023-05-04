Переховується від поліції: на Полтавщині розшукується Іван Ситар

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 416

На Полтавщині розшукується 40-річний Іван Ситар, який переховується від поліції. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Чоловік обґрунтовано підозрюється у незаконному поводженні зі зброєю (частина 1 статті 263 кримінального кодексу України).

Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук цієї особи, повідомте її за номерами: (0532) 51-74-14, 0664956099, 0959170073 або 102.