Слуга народу – Полтавщина
Президент про підрив Каховської ГЕС: Ані водою, ані ракетами терористам не вдасться зупинити Україну
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук, Україна, Світ, Війна

Цивільним українцям, які постраждали від війни, можуть встановлювати дві причини інвалідності, — МОЗ

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 62

 

Законодавство дозволяє

Цивільна особа, яка постраждала під час повномасштабної війни від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння, отримавши інвалідність, має право на встановлення двох причин інвалідності й вибирає одну із них: «особа з інвалідністю внаслідок війни» або «постраждалий внаслідок дії вибухонебезпечних предметів».

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Верховна Рада України ухвалили Закон України від 12.01.2023 № 2864-IX, яким внесено зміни до ст.7 Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», що вступили в дію з 5 лютого 2023 року.

Медико-соціальні експертні комісії (МСЕКи) можуть встановлювати причину — «особа з інвалідністю внаслідок війни» — на підставі висновку міжвідомчої комісії, яка працює при Міністерстві у справах ветеранів України.

Крім того, цивільні особи, які постраждали внаслідок дії вибухонебезпечних предметів, мають право на отримання причини інвалідності як «постраждалі внаслідок дії вибухонебезпечних предметів» відповідно до Закону України від 6.12.2018 № 2642-VIII «Про протимінну діяльність в Україні».

Ця причина інвалідності встановлюється медико-соціальними експертними комісіями на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження стосовно факту одержання постраждалою особою поранення чи інших ушкоджень здоров’я від вибухонебезпечних предметів.

Перелік вибухонебезпечних предметів визначено п.1 ст.1 Закону України «Про протимінну діяльність в Україні».

Відповідно до п.1 ст.10 цього Закону допомога постраждалим особам передбачає надання медичної, психологічної, професійної та соціальної допомоги з метою зменшення наслідків ушкоджень, спричинених вибухонебезпечними предметами.

Також цим законом передбачається виплата постраждалим особам одноразової компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щорічної допомоги на оздоровлення у сумі, порядок призначення й виплати якої затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2021 року № 1020 «Деякі питання призначення і виплати одноразової компенсації та щорічної допомоги, передбачених Законом України «Про протимінну діяльність в Україні».

0
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: AP Photo/Emilio Morenatti
Теги: інвалідність війна постраждалі законодавство постанова закон довідник
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 22 від 1 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 20 від 18 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 19 від 11 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх