Цивільним українцям, які постраждали від війни, можуть встановлювати дві причини інвалідності, — МОЗ

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Цивільна особа, яка постраждала під час повномасштабної війни від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння, отримавши інвалідність, має право на встановлення двох причин інвалідності й вибирає одну із них: «особа з інвалідністю внаслідок війни» або «постраждалий внаслідок дії вибухонебезпечних предметів».

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Верховна Рада України ухвалили Закон України від 12.01.2023 № 2864-IX, яким внесено зміни до ст.7 Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», що вступили в дію з 5 лютого 2023 року.

Медико-соціальні експертні комісії (МСЕКи) можуть встановлювати причину — «особа з інвалідністю внаслідок війни» — на підставі висновку міжвідомчої комісії, яка працює при Міністерстві у справах ветеранів України.

Крім того, цивільні особи, які постраждали внаслідок дії вибухонебезпечних предметів, мають право на отримання причини інвалідності як «постраждалі внаслідок дії вибухонебезпечних предметів» відповідно до Закону України від 6.12.2018 № 2642-VIII «Про протимінну діяльність в Україні».

Ця причина інвалідності встановлюється медико-соціальними експертними комісіями на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження стосовно факту одержання постраждалою особою поранення чи інших ушкоджень здоров’я від вибухонебезпечних предметів.

Перелік вибухонебезпечних предметів визначено п.1 ст.1 Закону України «Про протимінну діяльність в Україні».

Відповідно до п.1 ст.10 цього Закону допомога постраждалим особам передбачає надання медичної, психологічної, професійної та соціальної допомоги з метою зменшення наслідків ушкоджень, спричинених вибухонебезпечними предметами.

Також цим законом передбачається виплата постраждалим особам одноразової компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щорічної допомоги на оздоровлення у сумі, порядок призначення й виплати якої затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2021 року № 1020 «Деякі питання призначення і виплати одноразової компенсації та щорічної допомоги, передбачених Законом України «Про протимінну діяльність в Україні».