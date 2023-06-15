Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Адреси, за якими 16 червня енергетики проводитимуть планові роботи

У п’ятницю, 16 червня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • пров. 1-й Весняний, 3-13;
  • пров. 2-й Весняний, 2-13;
  • вул. Бригадна, 41-68/39;
  • пров. Бригадний, 7/2;
  • вул. Весняна, 3-19/5;
  • проїзд Весняний, 7-12;
  • вул. Громадянська, 56-61/32;
  • пров. Пирогова, 1/13-8;
  • пров. Олексія Бутовського, 4-51.

З 8.00 до 17.00

У зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • пров. Вагонобудівний, 32;
  • вул. Григорія Чуркіна, 4-38;
  • вул. Івана Миколайчука, 4А-23/19;
  • пров. Космічний, 15-19;
  • пров. Самойлівський, 32/1-93.

У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;
  • пров. Докучаєва, 11;
  • набереж. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
  • вул. Ливарна, 7-18;
  • пров. Ливарний, 2-8;
  • пров. Мирний, 28;
  • пров. Бар'єрний, 2/5-6;
  • пров. Бакинський, 5/6;
  • вул. Гійома Боплана, 38-78А;
  • пров. Градизький, 4-6;
  • вул. Каховська, 1-43/2;
  • вул. Кооперативна, 19-50/4;
  • вул. Лугова, 6-37;
  • пров. Луговий, 2/25-9;
  • вул. Раїси Кириченко, 76-96/4;
  • вул. Цимлянська, 4-27.

У зв’язку з проведенням робіт з усунення скарг споживачів:

  • вул. Академіка Герасимовича, 23/2;
  • пров. Максима Рильского, 1А-5А;
  • туп. Максима Рильського, 1-10;
  • вул. Віталія Базилевського, 2-18;
  • пров. Спаський, 1-9А;
  • вул. Василя Сліпака, 38-75А/18;
  • вул. Ковальська, 8-29;
  • туп. Ковальський, 2, 3;
  • пров. Сержанта Онопченка, 1-22;
  • вул. Василя Сліпака, 1-11.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • вул. Індустріальна, 100-145А;
  • пров. Індустріальний, 82-99;
  • вул. Олексія Древаля, 170-213А;
  • вул. Миколи Татарулі, 103-204;
  • пров. 6-й Індустріальний, 12;
  • с. Піщане.

З 8.00 до 20.00

У зв’язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ:

  • вул. Можайського, 2В;
  • пров. Можайського, 1-3;
  • вул. Олексія Древаля, 182/1-186;
  • с. Нова Знам'янка;
  • с. Придніпрянське.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго планові відключення
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