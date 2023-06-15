Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 16 червня енергетики проводитимуть планові роботи
У п’ятницю, 16 червня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
У зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- пров. 1-й Весняний, 3-13;
- пров. 2-й Весняний, 2-13;
- вул. Бригадна, 41-68/39;
- пров. Бригадний, 7/2;
- вул. Весняна, 3-19/5;
- проїзд Весняний, 7-12;
- вул. Громадянська, 56-61/32;
- пров. Пирогова, 1/13-8;
- пров. Олексія Бутовського, 4-51.
З 8.00 до 17.00
У зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- пров. Вагонобудівний, 32;
- вул. Григорія Чуркіна, 4-38;
- вул. Івана Миколайчука, 4А-23/19;
- пров. Космічний, 15-19;
- пров. Самойлівський, 32/1-93.
У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;
- пров. Докучаєва, 11;
- набереж. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 7-18;
- пров. Ливарний, 2-8;
- пров. Мирний, 28;
- пров. Бар'єрний, 2/5-6;
- пров. Бакинський, 5/6;
- вул. Гійома Боплана, 38-78А;
- пров. Градизький, 4-6;
- вул. Каховська, 1-43/2;
- вул. Кооперативна, 19-50/4;
- вул. Лугова, 6-37;
- пров. Луговий, 2/25-9;
- вул. Раїси Кириченко, 76-96/4;
- вул. Цимлянська, 4-27.
У зв’язку з проведенням робіт з усунення скарг споживачів:
- вул. Академіка Герасимовича, 23/2;
- пров. Максима Рильского, 1А-5А;
- туп. Максима Рильського, 1-10;
- вул. Віталія Базилевського, 2-18;
- пров. Спаський, 1-9А;
- вул. Василя Сліпака, 38-75А/18;
- вул. Ковальська, 8-29;
- туп. Ковальський, 2, 3;
- пров. Сержанта Онопченка, 1-22;
- вул. Василя Сліпака, 1-11.
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- вул. Індустріальна, 100-145А;
- пров. Індустріальний, 82-99;
- вул. Олексія Древаля, 170-213А;
- вул. Миколи Татарулі, 103-204;
- пров. 6-й Індустріальний, 12;
- с. Піщане.
З 8.00 до 20.00
У зв’язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ:
- вул. Можайського, 2В;
- пров. Можайського, 1-3;
- вул. Олексія Древаля, 182/1-186;
- с. Нова Знам'янка;
- с. Придніпрянське.