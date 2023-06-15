Де завтра не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 20:27 Переглядів: 101

У п’ятницю, 16 червня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

пров. 1-й Весняний, 3-13;

пров. 2-й Весняний, 2-13;

вул. Бригадна, 41-68/39;

пров. Бригадний, 7/2;

вул. Весняна, 3-19/5;

проїзд Весняний, 7-12;

вул. Громадянська, 56-61/32;

пров. Пирогова, 1/13-8;

пров. Олексія Бутовського, 4-51.

З 8.00 до 17.00

У зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

пров. Вагонобудівний, 32;

вул. Григорія Чуркіна, 4-38;

вул. Івана Миколайчука, 4А-23/19;

пров. Космічний, 15-19;

пров. Самойлівський, 32/1-93.

У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;

пров. Докучаєва, 11;

набереж. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 7-18;

пров. Ливарний, 2-8;

пров. Мирний, 28;

пров. Бар'єрний, 2/5-6;

пров. Бакинський, 5/6;

вул. Гійома Боплана, 38-78А;

пров. Градизький, 4-6;

вул. Каховська, 1-43/2;

вул. Кооперативна, 19-50/4;

вул. Лугова, 6-37;

пров. Луговий, 2/25-9;

вул. Раїси Кириченко, 76-96/4;

вул. Цимлянська, 4-27.

У зв’язку з проведенням робіт з усунення скарг споживачів:

вул. Академіка Герасимовича, 23/2;

пров. Максима Рильского, 1А-5А;

туп. Максима Рильського, 1-10;

вул. Віталія Базилевського, 2-18;

пров. Спаський, 1-9А;

вул. Василя Сліпака, 38-75А/18;

вул. Ковальська, 8-29;

туп. Ковальський, 2, 3;

пров. Сержанта Онопченка, 1-22;

вул. Василя Сліпака, 1-11.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

вул. Індустріальна, 100-145А;

пров. Індустріальний, 82-99;

вул. Олексія Древаля, 170-213А;

вул. Миколи Татарулі, 103-204;

пров. 6-й Індустріальний, 12;

с. Піщане.

З 8.00 до 20.00

У зв’язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ: