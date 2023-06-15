Слуга народу – Полтавщина
Олексій Устенко й депутати від «СН» доставили допомогу для Херсона
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

Кліматичний лідер Європи: Ferrexpo увійшла до рейтингу Financial Times

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 1 Новини компаній

 

Рейтинг складається з 500 компаній

Компанія Ferrexpo, яка володіє Полтавським ГЗК, Єристівським ГЗК та Біланівським ГЗК на Полтавщині, увійшла до рейтингу кліматичних лідерів Європи авторства авторитетного видання Financial Times. 

Рейтинг Europe’s Climate Leaders 2023 складається з 500 європейських компаній, яких оцінили за успіхи в напрямі декарбонізації виробництва та зменшення викидів. Ferrexpo в цьому переліку поруч з такими відомими компаніями, як Deloitte, L’oreal, Philips, Hermes, Ernst & Young, Henkel, Electrolux та іншими.

Здобутки Ferrexpo, яка дбає не лише про досягнення виробничих обсягів, а й про стан довкілля в регіоні та Україні, справді вражають: за чотири останні роки компанії вдалося скоротити викиди вуглецевих газів на виробничих потужностях на 31%. У планах до 2030 року — досягти скорочення цього показника до 50%. 

На кшталт провідних компаній ЄС та Великобританії Ferrexpo керується стратегією Carbon Zero, що передбачає зниження показника вуглецевого сліду до нуля вже до 2050 року. Декарбонізація дозволить мінімізувати вплив викидів вуглецевих газів на довкілля, а саме парниковий ефект, що є першопричиною глобального потепління, що останнім часом відчувають на собі країни Європи.

0
Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo рейтинг
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 22 від 1 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 20 від 18 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 19 від 11 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх