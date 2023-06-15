Кліматичний лідер Європи: Ferrexpo увійшла до рейтингу Financial Times

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Компанія Ferrexpo, яка володіє Полтавським ГЗК, Єристівським ГЗК та Біланівським ГЗК на Полтавщині, увійшла до рейтингу кліматичних лідерів Європи авторства авторитетного видання Financial Times.

Рейтинг Europe’s Climate Leaders 2023 складається з 500 європейських компаній, яких оцінили за успіхи в напрямі декарбонізації виробництва та зменшення викидів. Ferrexpo в цьому переліку поруч з такими відомими компаніями, як Deloitte, L’oreal, Philips, Hermes, Ernst & Young, Henkel, Electrolux та іншими.

Здобутки Ferrexpo, яка дбає не лише про досягнення виробничих обсягів, а й про стан довкілля в регіоні та Україні, справді вражають: за чотири останні роки компанії вдалося скоротити викиди вуглецевих газів на виробничих потужностях на 31%. У планах до 2030 року — досягти скорочення цього показника до 50%.

На кшталт провідних компаній ЄС та Великобританії Ferrexpo керується стратегією Carbon Zero, що передбачає зниження показника вуглецевого сліду до нуля вже до 2050 року. Декарбонізація дозволить мінімізувати вплив викидів вуглецевих газів на довкілля, а саме парниковий ефект, що є першопричиною глобального потепління, що останнім часом відчувають на собі країни Європи.