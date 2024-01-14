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Кременчук, Соціальний захист

У Кременчуці діють кризові кімнати, де можуть певний час жити жертви домашнього насильства

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 97

 

Протягом 2023 року Денний центр соціально-психологічної допомоги надав понад 500 різних послуг сім’ям, а кризові кімнати надали притулок для 5 жінок та 12 дітей

У Кременчуці діють кризові кімнати, де можуть певний час безкоштовно жити жертви домашнього насильства.

Як повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради, кризові кімнати працюють у складі Денного центру соціально-психологічної допомоги, який відкрився у грудні 2022 року. Він створений для тих, хто став жертвою домашнього або гендерно зумовленого насильства. У центрі надають комплексну соціально-психологічну та первинну правову допомогу, а також соціальні послуги. Він знаходиться за адресою: вулиця Героїв Крут, буд. 5 та працює з 8.00 до 17.00 з понеділка по п'ятницю.

Кризові кімнати з 8 ліжками обладнані всім необхідним: меблями, засобами гігієни та їжею. Якщо ви потребуєте притулку, то можете звернутися особисто або отримати направлення від Кременчуцького міського центру соціальних служб чи органу Нацполіції.

У Денному центрі соціально-психологічної допомоги «Кременчуцькому Телеграфові» розповіли, що жінки, у тому числі з дітьми, зможуть отримати безкоштовний цілодобовий прихисток до 10 діб. Але місце знаходження кризових кімнат засекречене, його знає лише поліція. І якщо людина, яка там проживає, розкриє його, це є підставою для виселення, оскільки це наражає на небезпеку як її саму, так і працівників кризової кімнати.

Фінансується проживання у кімнатах тих, хто цього потребує, коштом міського бюджету.

Протягом 2023 року Денний центр соціально-психологічної допомоги надав понад 500 різних послуг сім’ям, а кризові кімнати надали притулок для 5 жінок та 12 дітей.

У Кременчуці у понад 60 разів частіше стали повідомляти про випадки домашнього насильства

Не забувайте, що якщо ви стали свідком чи самі постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, можна звернутися за допомогою за такими телефонами:

  • 102 — номер екстреного виклику поліції;
  • 15-47 — урядова гаряча лінія з протидії домашньому насильству;
  • 116-111 або 0-800-500-225 — Національна гаряча лінія для дітей та молоді;
  • 116-123 або 0-800-500-335 — Національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству;
  • 096-728-42-08 — Кременчуцький міський центр соціальних служб;
  • 068-548-76-11 — Денний центр соціально-психологічної допомоги.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: допомога домашнє насильство центр перебування соціальний захист
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