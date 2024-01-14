У Кременчуці діють кризові кімнати, де можуть певний час жити жертви домашнього насильства

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 97

У Кременчуці діють кризові кімнати, де можуть певний час безкоштовно жити жертви домашнього насильства.

Як повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради, кризові кімнати працюють у складі Денного центру соціально-психологічної допомоги, який відкрився у грудні 2022 року. Він створений для тих, хто став жертвою домашнього або гендерно зумовленого насильства. У центрі надають комплексну соціально-психологічну та первинну правову допомогу, а також соціальні послуги. Він знаходиться за адресою: вулиця Героїв Крут, буд. 5 та працює з 8.00 до 17.00 з понеділка по п'ятницю.

Кризові кімнати з 8 ліжками обладнані всім необхідним: меблями, засобами гігієни та їжею. Якщо ви потребуєте притулку, то можете звернутися особисто або отримати направлення від Кременчуцького міського центру соціальних служб чи органу Нацполіції.

У Денному центрі соціально-психологічної допомоги «Кременчуцькому Телеграфові» розповіли, що жінки, у тому числі з дітьми, зможуть отримати безкоштовний цілодобовий прихисток до 10 діб. Але місце знаходження кризових кімнат засекречене, його знає лише поліція. І якщо людина, яка там проживає, розкриє його, це є підставою для виселення, оскільки це наражає на небезпеку як її саму, так і працівників кризової кімнати.

Фінансується проживання у кімнатах тих, хто цього потребує, коштом міського бюджету.

Протягом 2023 року Денний центр соціально-психологічної допомоги надав понад 500 різних послуг сім’ям, а кризові кімнати надали притулок для 5 жінок та 12 дітей.

Не забувайте, що якщо ви стали свідком чи самі постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, можна звернутися за допомогою за такими телефонами: