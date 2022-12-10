У Кременчуці відкрили центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства

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У Кременчуці 9 грудня відкрили центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Про це повідомили в Кременчуцькій міській раді. Центр – денний, однак є можливість цілодобового перебування.

Капітальний ремонт приміщення було проведено за кошти бюджету Кременчуцької міської територіальної громади, UNFPA було оснащено меблями та обладнанням приміщення Денного центру.

«Відкриття Денного центру дозволить забезпечити жінок, у тому числі з дітьми, комплексною соціально-психологічною та первинною правовою допомогою, сприятиме створенню більш безпечного від насильства середовища та надання ефективної допомоги постраждалим особам для подолання складних життєвих обставин, спричинених проблемою домашнього насильства або насильства за ознакою статі. За перенаправленням фахівців денного центру жінки, у тому числі з дітьми, зможуть отримати безкоштовний цілодобовий прихисток до 10 діб», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що щорічно на території Кременчуцької громади громади збільшується кількість звернень та повідомлень щодо вчинення домашнього насильства. За 11 місяців 2022 року до Департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області надійшло 406 повідомлень та звернень щодо вчинення домашнього насильства, з них: 352 відносно жінок, 31 відносно чоловіків, 13 відносно хлопчиків, 10 відносно дівчаток.

Центр відкрили в рамках реалізації проєкту «Міста і громади вільні від домашнього насильства» за сприяння Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні.



Якщо ви зазнали будь-якого з видів насильства або розумієте, що існує загроза його скоєння, пам’ятайте, що найголовніше правило – не мовчати.

Контактні телефони центру: +38068 548 76 11, +38050 661 74 11.