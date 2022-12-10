Чому в Кременчуці світло вимикають вчасно, а вмикають із запізненням

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 153

Спочатку вимикається наступна черга, а потім вмикається та, що була знеструмлена раніше

Жителі Кременчука скаржаться, що світло вимикають вчасно, а вмикають із запізненням.

Причина запізнення в тому, що на виконання переключень потрібно 15-20 хвилин, а іноді півгодини. Спочатку вимикають наступну чергу, а потім вмикають ту, що була знеструмлена. Про це повідомив керуючий регіональним управлінням АТ «Полтаваобленерго» Ігор Петрусь.

«Ми не вимикаємо окремо якісь будинки, ми вимикаємо цілі напрямки з розподільчих пунктів. Тому для того, щоб бригаді переміститися з одного місця в інше потрібен час. Спочатку вимикається наступна черга, а потім вмикається попередня», - наголосив Ігор Петрусь.

Все залежить від того, наскільки швидко одна бригада може доїхати від одного розподільчого пункту - до іншого.

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