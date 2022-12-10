Чому в Кременчуці світло вимикають вчасно, а вмикають із запізненням

Жителі Кременчука скаржаться, що світло вимикають вчасно, а вмикають із запізненням.
Причина запізнення в тому, що на виконання переключень потрібно 15-20 хвилин, а іноді півгодини. Спочатку вимикають наступну чергу, а потім вмикають ту, що була знеструмлена. Про це повідомив керуючий регіональним управлінням АТ «Полтаваобленерго» Ігор Петрусь.
Все залежить від того, наскільки швидко одна бригада може доїхати від одного розподільчого пункту - до іншого.
10 грудня Полтавщина повернулася до погодинних графіків +4/-2
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер