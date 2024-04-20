У Горішніх Плавнях нетверезий водій спричинив ДТП

Сьогодні, 09:23 Переглядів: 196

18 квітня на проспекті Героїв Дніпра у Горішніх Плавнях сталася дорожньо-транспортна пригода, йдеться у сюжеті «Телерадіокомпанія ГОК». Водій легковика, здійснюючи маневр, не пропустив зустрічний позашляховик. У наслідок автопригоди автівки зазнали механічних пошкоджень. Водії та пасажир не постраждали.

За інформацією правоохоронців, на водія легковика склали кілька адмінматеріалів у тому числі за ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння).

Нагадаємо, що нещодавно на Кременчуччині перекинулося авто і впало у річку, внаслідок аварії загинули двоє людей.