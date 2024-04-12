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В Україні створили мобільний застосунок для жінок, які пережили насилля

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 284

 

Поліція приїде за геолокацією чи вказаною при реєстрації адресою

В Україні створили застосунок для жінок, що пережили насилля. Про це пише Укрінформ. Застосунок створено у співпраці з Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією за підтримки уряду Великої Британії.

— Через мобільний застосунок жінка, яка переживає насильство або перебуває у групі ризику, зможе викликати поліцію через кнопку SOS без дзвінка. Поліція приїде за геолокацією або вказаною при реєстрації адресою, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що зовнішній вигляд застосунку замаскований під звичайний додаток у телефоні жінки. Крім кнопки виклику у додатку можна буде знайти корисну інформацію та контакти інших служб допомоги. Подібна інформація доступна тільки у прихованому інтерфейсі.

Отримати доступ до застосунку можна через чатбот у Телеграмі.

Нагадаємо, на Полтавщині відкрили ще один притулок для постраждалих внаслідок домашнього насильства. У Кременчуці діють кризові кімнати, де можуть певний час жити жертви домашнього насильства. У 2023 році в Кременчуці у понад 60 разів частіше стали повідомляти про випадки домашнього насильства.

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: Кременчук домашнє насильство поліція додаток
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