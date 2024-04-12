Полтаваобленерго закликає економити електроенергію через пошкодження інфраструктури

Сьогодні, 14:23 Переглядів: 20

У зв’язку з пошкодженням об'єктів енергетичної інфраструктури через російські ракетні атаки, АТ «Полтаваобленерго» закликає жителів Полтавської області до раціонального використання електроенергії, особливо у вечірні години пікового навантаження з 19.00 до 22.00.

Ось кілька простих, але ефективних заходів:

Вимикайте світло у приміщеннях, де ніхто не перебуває. Уникайте одночасного використання декількох електроприладів. Пікове навантаження може спричинити збої в роботі енергосистеми. Особливо обережно використовуйте потужні електроприлади, такі як електроплити, обігрівачі, бойлери. Їх одночасне включення є великим тягарем для електромережі.

— Економне споживання електроенергії не лише допоможе зменшити навантаження на мережу, але й заощадить ваші кошти на оплату комунальних послуг, — йдеться у повідомленні.