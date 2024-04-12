«Війна його згубила, але не зламала»: у Кременчуці попрощалися із «захисником неба» Юрієм Гошком

Чоловік пішов на фронт добровольцем з початку повномасштабного вторгнення. Майже півтора року був «на нулі». Перед загибеллю служив у складі військ протиповітряної оборони
Сьогодні, 12 квітня, у Міському палаці культури попрощалися з українським захисником Юрієм Гошком. Народився чоловік у Кременчуці 13 квітня 1984 року. Навчався у Кременчуцькій гімназії № 12. Закінчив Кременчуцьке професійно-технічне училище № 7. На захист України Юрій став на початку повномасштабного вторгнення. Товариш загиблого воїна Сергій розповідає, що у цивільному житті Юрій був справжнім фахівцем.
Товариш полеглого Героя розповідає, що спілкувався з Юрієм за кілька днів до його смерті. Воїн не втрачав оптимізму навіть на фронті.
Він міг змайструвати поличку з ящика для боєприпасів, розповідає командир полеглого солдата, військовослужбовець з позивним Ас.
Помер Юрій 9 квітня 2024 року у лікарні на Миколаївщині. 13 квітня Юрію мало б виповнитися 40 років.
Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали захисника на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
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