Штучні квіти біля білбордів зі світлинами загиблих героїв: чи прибиратиме їх «Благоустрій»

Сьогодні, 15:56 Переглядів: 167

Сьогодні, 12 квітня, журналісти відвідали комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука». Журналісти поцікавилися в очільника КП, чи збираються співробітники благоустрою прибирати неживі квіти, які містяни приносять до білбордів із зображення полеглих воїнів з Кременчука.

— Я вважаю, що це нормально. Ми не проти цього. Ми ці квіти не чіпаємо, не прибираємо, — розповів відповідаючи на питання журналістів генеральний директор підприємства Віктор Василенко.

Нагадаємо, у 2024 році на покладання квітів до місць поховань та пам’ятників для вшанування учасників, жертв та подій російсько-української війни кременчуцька влада планує витратити 400 тисяч гривень. Загалом за 3 роки на квіти хочуть виділити 1,2 млн грн — по 400 тисяч гривень на кожен рік.