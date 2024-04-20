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Акцію «Не мовчи! Полон вбиває!» цієї неділі вперше проведуть у Горішніх Плавнях

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 133

Організатори — родичі військовополонених

Цієї неділі, 21 квітня, акцію-нагадування «Не мовчи! Полон вбиває!» планують провести у Горішніх Плавнях.

Захід розпочнеться з 12.00. Місце — майданчик біля Міського палацу культури і творчості, що на вул. Миру, 16.

Нагадаємо, що в Україні є декілька державних органів та представництв міжнародних організацій, які займаються розшуком військовополонених та людей, що зникли безвісти під час війни. Один з них — Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: полонені Акція Горішні Плавні
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