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Надзвичайні новини

У Кременчуці родичі покинули 80-річну жінку без нагляду й вона померла через недогляд — поліція

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 418

 

Поліція розслідує умисне вбивство

У Кременчуці поліція розслідує смерть 80-річної жінки, яка померла у лікарні через вкрай важкий стан, спричинений тривалим недоглядом родичів, повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За словами Олени Харченко, заступниці начальника Кременчуцького районного управління поліції, правоохоронці розпочали досудове розслідування для з'ясування обставин трагедії.

17 квітня медичний персонал сповістив поліцію про випадок тривалого недогляду за літньою особою. Поліцейські та слідчі встановили, що родичі жінки залишили її без необхідного догляду, що призвело до критичного стану здоров'я.

Справу ведуть за статтями 135 (Завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані) та 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідство має з'ясувати, чи був прямий причинний зв'язок між недоглядом і смертю.

Олена Харченко зазначила, що цей випадок висвітлює критичну важливість належного догляду за літніми людьми та відповідальність родичів, наголошуючи на серйозності порушення прав людини та потребу в детальному розслідуванні цієї трагічної події.

Нагадаємо, що нещодавно набув розголосу випадок із кременчужанкою у паліативному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька». Її знайома стверджувала, що тяжкохвора пів року лежала у туалеті, але в самій лікарні цю інформацію заперечували.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: смерть
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