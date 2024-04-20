Кременчужанин тримав вдома автомат, гранату та понад 470 набоїв

19 квітня у Кременчуці поліціянти вилучили у 49-річного містянина автомат, гранату та понад 470 набоїв, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини. Усі речові докази направили на судову експертизу для встановлення їх типу та придатності.
Слідчі зареєстрували справу за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, що стосується незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами.
Наразі поліція встановлює мету зберігання та походження вилученої зброї та боєприпасів. Також вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання відповідного запобіжного заходу.
Згідно з санкцією статті, чоловікові може загрожувати до 7 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, що нещодавно поліція Полтавщини спільно зі співробітниками Служби безпеки України викрила трьох полтавців, які незаконно зберігали й продавали наркотики й зброю та набої до них.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.