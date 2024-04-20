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Спорт

Команда Кременчуцького військового ліцею перемогла в обласній Спартакіаді допризовної молоді

Сьогодні, 13:13 Переглядів: 97

 

У змаганнях участь взяли 70 учнів віком від 14 до 17 років

Цього тижня в Полтаві відбулася обласна Спартакіада допризовної молоді, яка зібрала 7 команд із різних районів області, включаючи команди з Кременчуцького, Лубенського, Миргородського, Полтавського районів, а також з Полтавського та Кременчуцького ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації. У змаганнях участь взяли 70 учнів віком від 14 до 17 років.

Молодь змагалася у таких дисциплінах, як біг на 100 м та 3000 м, підтягування на перекладині, метання гранати, подолання смуги перешкод, стрільба з пневматичної гвинтівки, а також плавання на дистанції 50 метрів.

Команда «Національна сила КрВЛ» з Кременчуцького ліцею здобула перше місце, випереджаючи збірну Полтави, яка посіла друге місце, та команду з Лубенського району, яка зайняла третє місце. Переможців нагородили заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко та заступник начальника Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Едуард Бородай.

На основі результатів Спартакіади буде сформовано збірну області для участі у фіналі всеукраїнської спартакіади, який пройде у Львові у травні.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: спартакіада військовий ліцей
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