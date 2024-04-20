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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Засуллі жінці до воріт примотали ритуальний вінок і гранату

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 247

 

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом погрози вбивством

19 квітня близько 14.00 жителька села Засулля Лубенської громади побачила на воротах власного домогосподарства ритуальний вінок та прикріплену гранату, про що сповістила правоохоронців.

Як повідомила пресслужба поліції Полтавщини, спеціаліст-криміналіст вилучив предмет, який виявився корпусом боєприпаса. 

Правоохоронці з'ясували, хто може бути причетним до кримінального правопорушення, та встановлюють місця перебування особи, задля притягнення до кримінальної відповідальності. 

За цим фактом правоохоронці розпочали розслідування за ч. 1 чт. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що раніше у Лубенському районі поліціянти затримали 55-річного чоловіка за підозрою в убивстві товариша.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: граната вінок погрози
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