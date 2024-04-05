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«Вона погодилася лежати там, аби тільки не поряд з тими, хто помирає», — директорка лікарні «Кременчуцька» Оксана Корлякова

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 324

Мова йде про інцидент з пацієнткою, який набув широкого розголосу у соціальних мережах. Жінка, яка оприлюднила відео, стверджувала, що тяжкохвора пів року лежала у туалеті паліативного відділення Лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька»

Сьогодні, 5 квітня, у паліативному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» зустрілися з пресою представники відділення, очільниця ЛІЛ «Кременчуцька» Оксана Корлякова та керівник міськздороввідділу Максим Середа. Медики прокоментували ситуацію з їх пацієнткою.
Нагадаємо, 28 березня відео та публікація про пацієнтку паліативного відділення набуло розголосу у соціальних мережах. До слова, кременчужанка адресувала скаргу і до редакції «Кременчуцького Телеграфа». У тексті скарги йшлося:

«Паліативне відділення 4 лікарні. В яких умовах знаходяться люди які не мають коштів та близьких родичів! Жінка на відео вже пів року живе у туалеті, жодної меддопомоги, лікар навіть не заходить, завідувач матюкає та погрожує викинути на вулицю, жінка інвалід, зламала ключицю, зробили операцію за 20000 грн (гроші на операцію дала похресниця), яка пройшла невдало, пішло відторгнення, соціальна служба відхрещується від неї я вже зверталася повсюди, вона просто лежить і помирає, ходить під себе, майже не їсть. Жодної крапельниці чи уколу».

Згодом, з’явилася інформація, що жінка померла.

Що говорить керівництво лікарні та здороввідділу

На питання журналістів про те, чому жінка провела у туалеті пів року Оксана Корлякова зазначає, що дана інформація не відповідає дійсності.

 

— Це не туалет паліативного відділення, це — кімната гігієни. Туалетом ніхто не користувався. Річ у тім, що пацієнти тут перебувають тяжкі. Біля неї лежали жінки у вкрай тяжкому стані, тому вона попросила, щоб її перевели в іншу палату. Іншої палати на той період не було. Вона погодилася лежати там, аби тільки не поряд з тими, хто помирає, — каже очільниця ЛІЛ «Кременчуцька».

За словами медичного персоналу закладу, жінка, яка оприлюднила відео, являється опікункою померлої пацієнтки. У кімнаті гігієни пацієнтка паліативного відділення провела два дні, стверджують у медичному закладі.

— Два дні вона провела там. У цей час за нею доглядали лікарі. Вона лежала у чистому ліжку, з нормальними умовами. Їй міняли памперси, годували тричі на день. Пацієнтка вісім місяців перебувала у відділенні. Якщо хтось стикався з пацієнтами лежачими, то розуміє, що 8 місяців без жодного пролежня — це показник якості догляду, — говорить очільниця ЛІЛ «Кременчуцька».

Про надання медичної допомоги пацієнтці журналістам розповів начальник департаменту охорони здоров’я Максим Середа.

 

— Ще раз хочу зазначити, що паліативне відділення — це відділення для пацієнтів з невиліковними захворюваннями в термінальній стадії. І тут основне медикаментозне лікування: це полегшення страждань і болю. Тобто, адекватне знеболення. Дані препарати знаходяться у достатній кількості у відділенні, і вони призначаються по показниках згідно з вираженістю больового синдрому, або якихось інших синдромів. Ця пацієнтка теж такі препарати отримувала, — констатував Максим Середа.

Журналісти запитали у керівника міськздороввідділу, чи проводилося за фактом смерті пацієнтки службове розслідування.

— Це паліативне відділення, у якому пацієнти щодня, на жаль, помирають. Службове розслідування по таких випадках не проводиться, — говорить Максим Середа.

Очільниця ЛІЛ «Кременчуцька» говорить, що після смерті пацієнтки з'явилися родичі, які відмовилися від розтину померлої жінки.

— Ми наполягали, адже виникла така ситуація. Родичі категорично відмовилися, — розповіла Оксана Корлякова.

За словами медиків, жінка хворіла на невиліковну хворобу. Щойно ж у палаті з менш тяжкими хворими з’явилося вільне місце, її перевели з кімнати гігієни.


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Автор: Роксолана Жукова Відео: Артем Коваленко
Теги: Кременчук лікарня Кременчуцька паліативна допомога лікарня медики пацієнтка
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