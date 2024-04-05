«Вона погодилася лежати там, аби тільки не поряд з тими, хто помирає», — директорка лікарні «Кременчуцька» Оксана Корлякова

Мова йде про інцидент з пацієнткою, який набув широкого розголосу у соціальних мережах. Жінка, яка оприлюднила відео, стверджувала, що тяжкохвора пів року лежала у туалеті паліативного відділення Лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька»
Сьогодні, 5 квітня, у паліативному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» зустрілися з пресою представники відділення, очільниця ЛІЛ «Кременчуцька» Оксана Корлякова та керівник міськздороввідділу Максим Середа. Медики прокоментували ситуацію з їх пацієнткою.
Нагадаємо, 28 березня відео та публікація про пацієнтку паліативного відділення набуло розголосу у соціальних мережах. До слова, кременчужанка адресувала скаргу і до редакції «Кременчуцького Телеграфа». У тексті скарги йшлося:
Згодом, з’явилася інформація, що жінка померла.
На питання журналістів про те, чому жінка провела у туалеті пів року Оксана Корлякова зазначає, що дана інформація не відповідає дійсності.
За словами медичного персоналу закладу, жінка, яка оприлюднила відео, являється опікункою померлої пацієнтки. У кімнаті гігієни пацієнтка паліативного відділення провела два дні, стверджують у медичному закладі.
Про надання медичної допомоги пацієнтці журналістам розповів начальник департаменту охорони здоров’я Максим Середа.
Журналісти запитали у керівника міськздороввідділу, чи проводилося за фактом смерті пацієнтки службове розслідування.
— Це паліативне відділення, у якому пацієнти щодня, на жаль, помирають. Службове розслідування по таких випадках не проводиться, — говорить Максим Середа.
Очільниця ЛІЛ «Кременчуцька» говорить, що після смерті пацієнтки з'явилися родичі, які відмовилися від розтину померлої жінки.
За словами медиків, жінка хворіла на невиліковну хворобу. Щойно ж у палаті з менш тяжкими хворими з’явилося вільне місце, її перевели з кімнати гігієни.
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