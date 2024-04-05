«Вона погодилася лежати там, аби тільки не поряд з тими, хто помирає», — директорка лікарні «Кременчуцька» Оксана Корлякова

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 324

Мова йде про інцидент з пацієнткою, який набув широкого розголосу у соціальних мережах. Жінка, яка оприлюднила відео, стверджувала, що тяжкохвора пів року лежала у туалеті паліативного відділення Лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька»

Сьогодні, 5 квітня, у паліативному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» зустрілися з пресою представники відділення, очільниця ЛІЛ «Кременчуцька» Оксана Корлякова та керівник міськздороввідділу Максим Середа. Медики прокоментували ситуацію з їх пацієнткою.

Нагадаємо, 28 березня відео та публікація про пацієнтку паліативного відділення набуло розголосу у соціальних мережах. До слова, кременчужанка адресувала скаргу і до редакції «Кременчуцького Телеграфа». У тексті скарги йшлося:

«Паліативне відділення 4 лікарні. В яких умовах знаходяться люди які не мають коштів та близьких родичів! Жінка на відео вже пів року живе у туалеті, жодної меддопомоги, лікар навіть не заходить, завідувач матюкає та погрожує викинути на вулицю, жінка інвалід, зламала ключицю, зробили операцію за 20000 грн (гроші на операцію дала похресниця), яка пройшла невдало, пішло відторгнення, соціальна служба відхрещується від неї я вже зверталася повсюди, вона просто лежить і помирає, ходить під себе, майже не їсть. Жодної крапельниці чи уколу».

Згодом, з’явилася інформація, що жінка померла.