У Кременчуці суд зобов'язав браконьєра виплатити 1,7 млн грн компенсації за наловлену рибу

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 98

Суд в Кременчуці виніс вирок браконьєру, який незаконно ловив рибу на Кременчуцькому водосховищі, засудивши його до року умовно та зобов'язавши виплатити понад 1,7 мільйона гривень компенсації за завдані збитки.

Поліція та екологічна інспекція затримали порушника у квітні 2022 року, коли той виловлював 140 кг риби під час нересту, використовуючи сітки загальною довжиною близько 200 метрів.

Після завершення досудового розслідування у лютому 2024 року, справу було передано до суду, який ухвалив рішення про умовне покарання і великий фінансовий штраф для порушника.

Нагадаємо, що у березні на Кам’янському водосховищі рибний мародер наловив риби на 3 млн гривень.