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Кабмін заборонив виселяти переселенців

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 187

 

Йдеться лише про громадян, які належать до вразливих категорій

Кабінет міністрів України заборонив виселяти внутрішньо переміщених осіб із місць для тимчасового проживання. Терміни перебування в таких місцях тепер не обмежуватимуться. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Кабміну.

Постанова надає окремим категоріям ВПО додаткові гарантії щодо недопущення примусового виселення із житла для тимчасового проживання у період дії воєнного стану і протягом 6 місяців після його припинення або скасування.

Хто належить до цих категорій:

  • особи з інвалідністю;
  • особи віком понад 60 років;
  • діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;
  • особи, які самостійно виховують дитину;
  • сім’ї військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях;
  • багатодітні та малозабезпечені сім’ї.

За словами Філіпа Проніна, від початку повномасштабного вторгнення наша область прийняла понад 200 тис. переселенців.

Нагадаємо, що у 2023 році «Кременчуцький Телеграф» писав про конфлікти між вимушеними переселенцями, які живуть у гуртожитку на Молодіжному. А у 2018 до нас зверталась переселенка, яку виселяли із гуртожитку у Новій Галещині.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: переселенці ВПО Кабмін
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