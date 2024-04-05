Кабмін заборонив виселяти переселенців

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 187

Йдеться лише про громадян, які належать до вразливих категорій

Кабінет міністрів України заборонив виселяти внутрішньо переміщених осіб із місць для тимчасового проживання. Терміни перебування в таких місцях тепер не обмежуватимуться. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Кабміну.

Постанова надає окремим категоріям ВПО додаткові гарантії щодо недопущення примусового виселення із житла для тимчасового проживання у період дії воєнного стану і протягом 6 місяців після його припинення або скасування.

Хто належить до цих категорій:

особи з інвалідністю;

особи віком понад 60 років;

діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;

особи, які самостійно виховують дитину;

сім’ї військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях;

багатодітні та малозабезпечені сім’ї.

За словами Філіпа Проніна, від початку повномасштабного вторгнення наша область прийняла понад 200 тис. переселенців.

Нагадаємо, що у 2023 році «Кременчуцький Телеграф» писав про конфлікти між вимушеними переселенцями, які живуть у гуртожитку на Молодіжному. А у 2018 до нас зверталась переселенка, яку виселяли із гуртожитку у Новій Галещині.