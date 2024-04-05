Кабмін заборонив виселяти переселенців

Кабінет міністрів України заборонив виселяти внутрішньо переміщених осіб із місць для тимчасового проживання. Терміни перебування в таких місцях тепер не обмежуватимуться. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Кабміну.
Постанова надає окремим категоріям ВПО додаткові гарантії щодо недопущення примусового виселення із житла для тимчасового проживання у період дії воєнного стану і протягом 6 місяців після його припинення або скасування.
Хто належить до цих категорій:
За словами Філіпа Проніна, від початку повномасштабного вторгнення наша область прийняла понад 200 тис. переселенців.
Нагадаємо, що у 2023 році «Кременчуцький Телеграф» писав про конфлікти між вимушеними переселенцями, які живуть у гуртожитку на Молодіжному. А у 2018 до нас зверталась переселенка, яку виселяли із гуртожитку у Новій Галещині.
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