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Потенційна переплата? У Кременчуці закупили асфальтобетон майже на 4 млн грн

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 210 Коментарів: 1

 Надавати матеріал ШРБУ має до кінця грудня 2024 року

24 березня комунальне підприємство «Кременчукводоканал» оголосило тендер на закупку 800 тонн асфальтобетону вартістю 3 млн 976 тис. 800 грн. На закупівлю зайшов один учасник — комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» (ШРБУ), який і став переможцем. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

За розрахунками, комунальне підприємство закупило 1 тонну асфальтобетону за 4 тисячі 971 гривню. Втім, аналізуючи пропозиції від інших підприємств України в інтернеті, ми знайшли варіанти дешевше.

 

Так, наприклад, київська компанія «ДБУ-208» пропонує асфальтобетон за аналогічними характеристиками, що вказані у тендерній документації КП «Кременчукводоканал», за 4 тисячі 455 грн. Різниця за тонну — 516 грн. Загалом за 800 тонн матеріалу є ймовірна переплата у понад 400 тисяч гривень.

Надавати матеріал ШРБУ має до кінця грудня 2024 року.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» виявив, що наприкінці грудня 2023 року КАТП 1628 закупилося паливом на 100 мільйонів за завищеними цінами

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Автор: Тетяна Криничка
Теги: Prozorro асфальт
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Коментарі: 1

887
Andron777:
Сьогодні, 17:11

От ви цікаві... Так оці ж 400 тис.грн і є гешефт фіолетової шобли smile


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