На Кам’янському водосховищі рибний мародер наловив на 3 млн гривень

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 530

На порушника оформили адміністративний протокол, готуються також матеріали для відкриття кримінальної справи

31 березня під час рейду рибоохоронці викрили зловмисника, який масово знищував водні біоресурси на Кам’янському водосховищі на ділянці, яка є забороненою для рибальства протягом всього року. Про це повідомляє Держрибагентство.

Рибний мародер, використовуючи човен та 7 сіток, виловив 294 кг риби — загалом майже 2000 рибин, у тому числі молодь товстолоба та коропа, якими кілька днів тому зарибили водойму. Своїми діями громадянин завдав державі збитків на суму понад 3,1 млн грн.

На місце події рибоохоронці викликали слідчо-оперативну групу Національної поліції. На порушника оформили адміністративний протокол, готуються також матеріали для відкриття кримінальної справи. Заборонені знаряддя лову, човен та незаконно добуту рибу вилучили.

Нагадаємо, з 1 квітня на Полтавщині починає діяти нерестова заборона на вилов риби та раків.