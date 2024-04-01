«Калідор», «Шо ти там?», «Зустрінемось на Пентагоні»: те, про що не розкажуть у жодному іншому місті України

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Сьогодні, 09:03 Переглядів: 922

 

Відео, яке має викликати у вас усмішку. Ми вирішили запитати у мешканців міста «який він, типовий кременчужанин», та чи вміють вони «розмовляти по-кременчуцьки»

1 квітня у світі відзначають Міжнародний день сміху. День дурня, як його ще називають, святкують в Німеччині, Англії, Франції, Скандинавських країнах, та на Сході. Дослідники зазначають, що про історію походження свята достеменно невідомо.

Аби Ви мали привід усміхнутися, «Кременчуцький Телеграф» вирішив запитати у мешканців міста «який він, типовий кременчужанин?», та чи вміють вони «розмовляти по-кременчуцьки». Що з цього вийшло — дивіться у відео.

Тут Ви можете переглянути, про що жартував «Кременчуцький Телеграф» та містяни до повномасштабного вторгнення:

Кременчук Першоквітневий: як кременчужани зустріли День Сміху.

На стадіоні «Кредмаш» розпочалися роботи з реконструкції — кременчужан чекає сюрприз.

Мер Кременчука Віталій Малецький задекларував слона.

«Нарешті працює», — вакцинована редакторка ТЪ таки знайшла в себе чіп.

За фото з мером Малецьким кременчужани можуть виграти ящик захисних масок.

Кременчуцьке тролейбусне управління розігрує автомобіль з підігрівом.

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Автор: Роксолана Жукова Відео: Артем Коваленко
Теги: Кременчук день сміху кременчужани опитування
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