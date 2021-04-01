Мер Кременчука Віталій Малецький задекларував слона

Мер Кременчука Віталій Малецький учора, в останній день подачі декларацій про доходи, подав уточнену декларацію, показавши в ній рухоме майно — слона (подарунок у негрошовій формі). Інформація розміщена на сайті НАЗК. Вартість подарунку складає півмільйона гривень, з чого можна зробити висновок, що це молодий та повний сил слон (у Індії середня вартість молодого слона стартує від $13 тис).
Таким чином, трохи відкрилася таємниця засмаги Віталія Малецького, яку помічали журналісти після його відпусток (мер тоді не хотів коментувати свої поїздки, кажучи, що це приватна справа. Та, судячи з коштовного подарунку, він полюбляє відпочивати в Індії).
Слон міського голови почувається нормально
За його словами, дружині довелося торік придбати земельну ділянку, щоб розташувати там загін для тварини. Але після оформлення всіх документів слон житиме у Міському саду — директор цього парку Віталій Дедюрін вже готує для нього місце. Подивитися на індійського слона можна буде безкоштовно, адже, як підкреслив мер, усе робиться для того, або Кременчук ставав кращим.