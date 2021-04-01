Мер Кременчука Віталій Малецький задекларував слона

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 931 Коментарів: 6

Мер Кременчука Віталій Малецький учора, в останній день подачі декларацій про доходи, подав уточнену декларацію, показавши в ній рухоме майно — слона (подарунок у негрошовій формі). Інформація розміщена на сайті НАЗК. Вартість подарунку складає півмільйона гривень, з чого можна зробити висновок, що це молодий та повний сил слон (у Індії середня вартість молодого слона стартує від $13 тис).







Таким чином, трохи відкрилася таємниця засмаги Віталія Малецького, яку помічали журналісти після його відпусток (мер тоді не хотів коментувати свої поїздки, кажучи, що це приватна справа. Та, судячи з коштовного подарунку, він полюбляє відпочивати в Індії).





- Я відпочивав на Гоа як приватна особа, мої доходи це дозволяють. Але колеги з місцевого муніципалітету довідалися, що я міський голова. Велися перемовини про побратимські стосунки з Кременчуком, і на знак майбутнього побратимства мені запропонували взяти або священну корову або слона. Відмовлятися було незручно, я вибрав слона, - Віталій Малецький ексклюзивно для ТЪ прокоментував свою декларацію.





Слон міського голови почувається нормально





За його словами, дружині довелося торік придбати земельну ділянку, щоб розташувати там загін для тварини. Але після оформлення всіх документів слон житиме у Міському саду — директор цього парку Віталій Дедюрін вже готує для нього місце. Подивитися на індійського слона можна буде безкоштовно, адже, як підкреслив мер, усе робиться для того, або Кременчук ставав кращим.