З 1 квітня Укрпошта збільшила тарифи на доставку пенсій

Головний мотив – збереження робочих місць для листонош
З 1 квітня тарифи на послуги з доставки пенсій Укрпоштою збільшяться у містах з 1,15% до 1,3%, а в селищах міського типу з 2,3% до 2,65%. Таке рішення напередодні схвалив Уряд, інформує Міністерство інфраструктури України.
За словами Міністра інфраструктури Владислава Криклія, тарифи на виплату та доставку пенсій, що діяли до цього дня, вже не покривали фактичні витрати компанії.
Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський додав, що компанія перш за все боролась не за перегляд тарифів, а за збереження робочих місці листонош, чия зарплата повністю залежить від доходу Укрпошти від оплати фіксованих послуг, і за те, щоб люди й надалі вчасно отримували пенсії та виплати.