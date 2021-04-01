Кременчук

З 1 квітня Укрпошта збільшила тарифи на доставку пенсій

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 424 Коментарів: 2

Головний мотив – збереження робочих місць для листонош

З 1 квітня тарифи на послуги з доставки пенсій Укрпоштою збільшяться у містах з 1,15% до 1,3%, а в селищах міського типу з 2,3% до 2,65%. Таке рішення напередодні схвалив Уряд, інформує Міністерство інфраструктури України.


За словами Міністра інфраструктури Владислава Криклія, тарифи на виплату та доставку пенсій, що діяли до цього дня, вже не покривали фактичні витрати компанії.


- Сьогодні Укрпошта обслуговує 3,5 млн пенсіонерів, які отримують пенсії готівкою вдома. Вони проживають у тих селах, селищах і містечках, де немає жодного відділення банку чи навіть банкомату. Всього по Україні таких населених пунктів понад 27 тисяч, а загалом в них мешкають близько 13 млн громадян. Уряд знайшов компромісне рішення, що дозволить продовжити забезпечення українців своєчасною доставкою пенсій, - Владислав Криклій.


Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський додав, що компанія перш за все боролась не за перегляд тарифів, а за збереження робочих місці листонош, чия зарплата повністю залежить від доходу Укрпошти від оплати фіксованих послуг, і за те, щоб люди й надалі вчасно отримували пенсії та виплати.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: пошта пенсія
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 2

167
evgeniys:
Сьогодні, 12:22

Зарплату ген диру уменьшить и не пришлось бы тарифы поднимать..


1 0
2 873
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:41

Та да, почтальоны на полставки работают, в отделениях совок, никаких ремонтов....зато смелянский молодэць! И это укрпочта! Где нелох?че молчит поо барыг?хотя, судя по декларации он первый барыга с 4 офшорными компаниями....это вам не липецкая хфабрика!



2019: Зробимо їх разом

2021: Надо валить из этой страны.
Зате поржали. Краще ж сміятися, ніж плакати.
- Вітаємо всіх зе-виборців із їхнім професійним святом!

 


1 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх