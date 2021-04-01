З 1 квітня Укрпошта збільшила тарифи на доставку пенсій

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 424 Коментарів: 2

З 1 квітня тарифи на послуги з доставки пенсій Укрпоштою збільшяться у містах з 1,15% до 1,3%, а в селищах міського типу з 2,3% до 2,65%. Таке рішення напередодні схвалив Уряд, інформує Міністерство інфраструктури України.





За словами Міністра інфраструктури Владислава Криклія, тарифи на виплату та доставку пенсій, що діяли до цього дня, вже не покривали фактичні витрати компанії.





- Сьогодні Укрпошта обслуговує 3,5 млн пенсіонерів, які отримують пенсії готівкою вдома. Вони проживають у тих селах, селищах і містечках, де немає жодного відділення банку чи навіть банкомату. Всього по Україні таких населених пунктів понад 27 тисяч, а загалом в них мешкають близько 13 млн громадян. Уряд знайшов компромісне рішення, що дозволить продовжити забезпечення українців своєчасною доставкою пенсій, - Владислав Криклій.





Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський додав, що компанія перш за все боролась не за перегляд тарифів, а за збереження робочих місці листонош, чия зарплата повністю залежить від доходу Укрпошти від оплати фіксованих послуг, і за те, щоб люди й надалі вчасно отримували пенсії та виплати.