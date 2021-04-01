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У Кременчуці від коронавірусу помер ексмер

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Чоловік помер невдовзі після смерті сина

Сьогодні, 1 квітня, від коронавірусу помер колишній міський голова Кременчука Анатолій Литвиненко. Керівнику федерації роботодавців Кременчука, очільнику міста у 1986-1990 роках Анатолію Литвиненку 9 березня виповнилося 80 років.


Він був головою міськвиконкому — зараз це посада міського голови. На останній сесії Кременчуцької міської ради Анатолія Литвиненка привітали з ювілеєм. 


Ексочільник Кременчука Анатолій Литвиненко відзначив 80-річний ювілей


 


Кілька днів тому, 28 березня, на 56 році життя також внаслідок ускладнень від COVID-19 помер його син Дмитро. Дмитро Литвиненко - кандидат історичних наук, викладач вищої категорії Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ. 


Дмитро Анатолійович мав понад 30 років педагогічного стажу, з них близько 20 років віддав Кременчуцькому національному університету ім. Михайла Остроградського. 


 


Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям померлих. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: мер міський голова Анатолій Литвиненко коронавірус
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